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Duygulandıran hareket! Yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi

04.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 78 yaşındaki Rafet Burukoğlu'nun Pancar Kooperatifi’ne girerken yaptığı hareket duygulandırdı. Tarladaki işini bitirip ilaç almak için kooperatife giden yaşlı adam yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Burukoğlu neden ayakkabısının olmadığını soranlara ise, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim” şeklinde yanıt verdi.

Duygulandıran hareket! Yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden 78 yaşındaki Rafet Burukoğlu duygulandıran bir harekete imza attı. Çiftçilik yapan Burukoğlu, yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Burukoğlu’nun çalışanların sorusu üzerine verdiği yanıt ise kooperatif çalışanlarının duygulanmasına neden oldu.

"AYAKKABILARIM ÇAMURLU İÇERİYİ KİRLETMEK İSTEMEDİM”

Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu’nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim” dedi.

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Burukoğlu’nun sözleri sadece kooperatif çalışanlarını değil, herkesi duygulandırdı.

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