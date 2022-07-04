Duygulandıran hareket! Yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden 78 yaşındaki Rafet Burukoğlu duygulandıran bir harekete imza attı. Çiftçilik yapan Burukoğlu, yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Burukoğlu’nun çalışanların sorusu üzerine verdiği yanıt ise kooperatif çalışanlarının duygulanmasına neden oldu.

"AYAKKABILARIM ÇAMURLU İÇERİYİ KİRLETMEK İSTEMEDİM”

Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu’nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim” dedi.

Burukoğlu’nun sözleri sadece kooperatif çalışanlarını değil, herkesi duygulandırdı.

