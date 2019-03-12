HABER

Duygulandıran İstiklal Marşı filmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çekilen, ilçe halkının İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği, dalgalanan ay yıldızlı bayrağın drone ile çekilen görüntülerinin de yer aldığı film, izleyenleri duygulandırdı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çekilen, ilçe halkının İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği film, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılı nedeniyle Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlatılan, yönetmenliğini okul müdürü Asuman Yüksel'in yaptığı film çekildi.

İlçe halkının, İstiklal Marşı'nın her bir kıtasını, ilçenin farklı bir noktasında seslendirdiği filmde yer alan, özgürce dalgalanan Türk bayrağının drone ile çekilen görüntüleri ile Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaptığı ay yıldız figürü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezindeki polislerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
İstanbul'da son durum! Trafik durduİstanbul'da son durum! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı imam hatip lisesi istiklal marşı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.