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Duygulandıran İstiklal Marşı klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ilkokul öğretmen ve öğrencilerinin, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle hazırladıkları İstiklal Marşı klibinde duygulandıran sahneler yer aldı.

Gaziantep’te ilkokul öğretmen ve öğrencilerinin, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle hazırladıkları İstiklal Marşı klibinde duygulandıran sahneler yer aldı. 3 yaşındaki çocuğun İstiklal Marşı okuduğu klipte 103 yaşındaki Kürt kadın Türk bayrağını öpüyor.
Gaziantep’in Elmacık ve Tokaçlı ilkokullarının müdürleri Özgür Karahanlı ve Serap Kılınç Karahanlı, öğretmen ve öğrencilerle birlikte 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle klip hazırladı. Çiftin 3 yaşındaki kızları Sare Karahanlı’nın ezbere okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan klipte 5 yaşından 103 yaşına kadar farklı yaşlardaki insanlar yer aldı. Çocuklar İstiklal Marşı’nın ilk mısrasını okurken diğer gruplardakiler ise İstiklal Marşı’nı tanımlayarak, önemini vurguladı. Klibin sonunda ise 103 yaşındaki Elif Aslan Kürtçe olarak, "Bayrağıma devletime kurban olayım" diyerek Türk bayrağını öpüyor.
Hazırlanan klibin ilk kez, ilçedeki 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kutlama etkinliklerinde gösterileceği belirtildi.

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