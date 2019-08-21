HABER

Duygulandıran reçete için teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı olan Opr.

Duygulandıran reçete için teşekkür

Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı olan Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçetenin halkın tüm kesimini duygulandırdığını belirterek teşekkür etti.
Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan’ın yazdığı bu reçetenin şehit ailelerini hem duygulandırdığını, hem de gururlandırdığını anlatan Başkan İsmail Kumartaşlı, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden bir doktorun hassasiyet göstererek yazmış olduğu bu reçete takdire şayan bir yaklaşım. Afyonkarahisar Devlet Hastanemiz diğer illerdeki hastanelere göre şehit yakınlarına ayrı bir önem gösteriyor. Hastane bünyesinde şehit yakını birimi kuruldu. Böylesi duyarlı doktorlarımız sayesinde şehit anne ve babalarımız hastanede hiç zorlanmadan muayene ve tedavisi oluyorlar. Doktorumuza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, şehit anne ve babalarına devlet hastanesinde ayrı bir önem verilmesine dikkat çekmek amacıyla yazdığı reçete, sosyal medyada paylaşılınca hem büyük ilgi gördü, hem de tüm kesim tarafından takdir topladı. Şehit ailelerinin duygulandıran bir reçete yazan Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, kendi imzası ve kaşesi ile yazdığı reçetede “Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa, önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavisi sürecinde duasını alın. O hepimizin nasibidir” ifadelerine yer verdi.

Duygulandıran reçete için teşekkür

Duygulandıran reçete için teşekkür

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Gaziosmanpaşa'da eve giren hırsızlar kameradaGaziosmanpaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
Antik dönemin izlerini taşıyan ’Abora-IV’ Çanakkale’ye geliyorAntik dönemin izlerini taşıyan ’Abora-IV’ Çanakkale’ye geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.