Duygulandıran reçete için teşekkür

Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı olan Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçetenin halkın tüm kesimini duygulandırdığını belirterek teşekkür etti.

Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan’ın yazdığı bu reçetenin şehit ailelerini hem duygulandırdığını, hem de gururlandırdığını anlatan Başkan İsmail Kumartaşlı, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden bir doktorun hassasiyet göstererek yazmış olduğu bu reçete takdire şayan bir yaklaşım. Afyonkarahisar Devlet Hastanemiz diğer illerdeki hastanelere göre şehit yakınlarına ayrı bir önem gösteriyor. Hastane bünyesinde şehit yakını birimi kuruldu. Böylesi duyarlı doktorlarımız sayesinde şehit anne ve babalarımız hastanede hiç zorlanmadan muayene ve tedavisi oluyorlar. Doktorumuza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, şehit anne ve babalarına devlet hastanesinde ayrı bir önem verilmesine dikkat çekmek amacıyla yazdığı reçete, sosyal medyada paylaşılınca hem büyük ilgi gördü, hem de tüm kesim tarafından takdir topladı. Şehit ailelerinin duygulandıran bir reçete yazan Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, kendi imzası ve kaşesi ile yazdığı reçetede “Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa, önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavisi sürecinde duasını alın. O hepimizin nasibidir” ifadelerine yer verdi.



