Duygulanınca bile kaba! İrem Derici garip tepkisiyle hayranını pişman etti: "Bitli Şaziye..."

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde Türkçe pop müzikte önemli bir isme dönüşen kadınların en başında geliyor. Aslında, "O Ses Türkiye"ye katıldıktan sonra tanınmaya başlasa da o yarışmanın kaybedenlerinden biri de o oldu. Neyse ki, sonrasında birbiri ardına söylediği başarılı şarkılar ve yeteneği sayesinde adını Türkçe pop müziğe yazdırmayı başardı. Ama müzik camiasında adının geçtiği tek konu yeteneği değil. İrem Derici, dobralığı ve hazırcevap olmasıyla da tanınıyor. Hiç çekinmeden kendisiyle dalga geçebilmesi, dobralığı yüzünden imza attığı gaflar ve samimiyeti sayesinde hayran kitlesi giderek büyüyor. Bu yönünü sosyal medyada da sıkça gösteren ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine herkesi kahkahaya boğdu.

"Bitli Şaziye..."

İrem Derici, bir hayranının oluşturduğu kolaj sayesinde çocukluğuna döndü. Çocukluk fotoğrafını görünce çok duygulanan ünlü şarkıcı, duygularını yine dobra dobra anlatmayı seçti.

"Çocuklar, böyle kolajlarda ağlıyorum ben, günah, tipe bak Bitli Şaziye." diyerek hayranlarını hem güldürdü hem de şaşırttı.



