Duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttu

Binali Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin’in acılı babasını teselli etti. Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı.
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde AK Parti’nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin’in cenazesine katıldı.
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
30 yaşında hayatını kaybeden Zengin’in cenaze namazı, Hz. Ebubekir Camiinde ikindi namazına müteakiben kılındı.
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
Cenazeye katılan Zengin’in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Binali Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin’in acılı babasını teselli etti.
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, cenazeye katılan bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Binali Yıldırım'ın duygusal anları!
Ardından Yıldırım, camiden ayrıldı.