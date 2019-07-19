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Duygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, “Eğer kişi duygusal yeme atakları yaşadığını düşünüyorsa bir diyetisyen ve bir psikolog tarafından değerlendirilmelidir” dedi.VM Medical Park Samsun Hastanesi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Duygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, “Eğer kişi duygusal yeme atakları yaşadığını düşünüyorsa bir diyetisyen ve bir psikolog tarafından değerlendirilmelidir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. ‘Yeme Farkındalığı Atölyesi’nde kişilerin duygusal durumunun yeme şeklini etkileyip etkilemediği ölçüldü. Etkinliğe katılanların cinsiyeti, boyu, vücut ağırlığına bakılarak sağlıklı aralıkta olup olmadığı yorumlandı. Değerlendirme sonrasında katılımcılara duygusal açlık testi uygulandı. Testte kişinin yeme eyleminin fiziki ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıldı. Duygusal açlık testinin ardından kişinin sağlıklı beslenme ve diyet sürecine hazır olup olmadığı ve hangi beslenme şeklinin kendisi için uygun olduğu değerlendirildi.

"Bir uzmandan destek almak gerekir”
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, duygusal açlığın, fizyolojik açlık olmaksızın kişinin içinde bulunduğu stres, üzüntü, yalnızlık, öfke gibi duygular sebebiyle yapay bir açlık hissetme ve aşerme durumu olduğunu belirterek, “Duygusal yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunluğu, yeme eyleminin duygularıyla bağlantılı olduğunun farkında değildir. Fiziksel açlıkta spesifik belirli besinleri aşermez. Herhangi bir besinle açlığını giderebilir ve doyduğunda yeme eylemini sonlandırır. Duygusal açlıkta birey genellikle spesifik besinlere saldırır. Doygunluk hissetse bile yemeye devam eder ve sonunda pişmanlık duyar. Eğer kişi duygusal yeme atakları yaşadığını düşünüyorsa bir diyetisyen ve bir psikolog tarafından değerlendirilmelidir” diye konuştu.

"Aklınıza yemek geliyorsa 1 bardak su için"
Duygusal açlık için önerilerde de bulunan Yazıcı şunları kaydetti:
"Beslenme günlüğü tutun. Hangi durum ve olaylar karşısında fazla besin tüketimi olduğunu sonradan baktığınızda değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir besin için kriz hali yaşadığınızda kendinize zaman tanıyın. 1 bardak su için. Besinden uzaklaşın ya da 10 dakika yürüyün. Hala o besini tüketmek istiyor musunuz? Duygularınızdan uzaklaşıp mantığınızı dinlemek için kendinize zaman verin. Öfke, sinir, üzüntü halleri için bir rahatlama aktivitesi belirleyin. Bu sizi yemek yemekten alıkoyacak sonrasında pişmanlık uyandırmayacak bir seçenektir."

Duygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalı

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