Duygusal yeme ataklarında psikolog desteği alınmalı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, “Eğer kişi duygusal yeme atakları yaşadığını düşünüyorsa bir diyetisyen ve bir psikolog tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. ‘Yeme Farkındalığı Atölyesi’nde kişilerin duygusal durumunun yeme şeklini etkileyip etkilemediği ölçüldü. Etkinliğe katılanların cinsiyeti, boyu, vücut ağırlığına bakılarak sağlıklı aralıkta olup olmadığı yorumlandı. Değerlendirme sonrasında katılımcılara duygusal açlık testi uygulandı. Testte kişinin yeme eyleminin fiziki ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıldı. Duygusal açlık testinin ardından kişinin sağlıklı beslenme ve diyet sürecine hazır olup olmadığı ve hangi beslenme şeklinin kendisi için uygun olduğu değerlendirildi.

"Bir uzmandan destek almak gerekir”

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, duygusal açlığın, fizyolojik açlık olmaksızın kişinin içinde bulunduğu stres, üzüntü, yalnızlık, öfke gibi duygular sebebiyle yapay bir açlık hissetme ve aşerme durumu olduğunu belirterek, “Duygusal yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunluğu, yeme eyleminin duygularıyla bağlantılı olduğunun farkında değildir. Fiziksel açlıkta spesifik belirli besinleri aşermez. Herhangi bir besinle açlığını giderebilir ve doyduğunda yeme eylemini sonlandırır. Duygusal açlıkta birey genellikle spesifik besinlere saldırır. Doygunluk hissetse bile yemeye devam eder ve sonunda pişmanlık duyar. Eğer kişi duygusal yeme atakları yaşadığını düşünüyorsa bir diyetisyen ve bir psikolog tarafından değerlendirilmelidir” diye konuştu.