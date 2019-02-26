Duymadıkları ritme ayak uyduruyorlar

İşitme engellerine rağmen yüksek ritimli eserler eşliğinde yöresel oyunları oynamayı öğrenen öğrencilerin hem sosyalleşmesi sağlandı hem de özgüvenleri gelişti.

Bu çalışma sayesinde hem toplumda farkındalık oluştuğunu hem de işitme engelli öğrencilerin sosyalleşmelerini sağladıklarını anlatan Can, "Çocuklar ekip ruhu, uyum ve denge içerisinde yöresel oyunları oynuyor." diye konuştu.

- "Aileler de çok mutlu"

Okulun beden eğitimi öğretmeni Fırat Doğan ise öğrencilerin yöresel oyunları öğrenme taleplerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin ilk günlerde ritim konusunda zorluk çektiğini anımsatan Doğan, öğrencilerin iyi öğrenmesi için hareketleri sıklıkla tekrarladıklarını vurguladı.

Doğan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz düğünlerde halk oyunlarını bilmediklerini, utandıklarını, yetersiz kaldıklarını bize anlattıklarında çok üzüldük. Bunun üzerine eğitim vermeye karar verdik. Çok zorluk çekmelerine rağmen öğrenciler yöresel oyunları öğrendi. Amacımız çocukların sosyalleşmesi ve ailelerin onlarla gurur duymasını sağlamak. Aileler de çok mutlu. Aileler, çocuğum duymuyor, konuşmuyor ama oynayabiliyor diyebiliyorlar. Öğrencilerden böyle bir performans beklemiyorduk fakat zoru başardılar ve onlarla gurur duyuyorum."