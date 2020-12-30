Duyu bütünleme nedir, duyu bütünleme bozukluğu tipleri nelerdir?

Duyu bütünleme; çevreden gelen uyarıları algılamamızı ve algılama sonrasında uyaranlara tepki vermemizi sağlar. Bunların sonucunda ortaya çıkan motor ve duyusal davranışların analizini ve sentezini kapsayan nörolojik bir süreçtir. Duyu bütünleme nedir, bu konuda yapılan çalışmalar ve duyu bütünleme bozuklukları hakkında tüm soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Duyu Bütünlemesi Nedir?

Duyu bütünleme, çevrenizden ya da vücudunuzdan gelen duygusal bilgilerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan motor ve duyusal davranışların analiz ve sentezini kapsayan nörolojik bir süreçtir. Duyu bütünlemesi, dış uyaranlardan alınan duyusal bilgileri organize eden ve uygun şekilde kullanmayı sağlar. Duyu entegrasyonu adı da verilmektedir ve temelde beyin işleyişi ile ilgilidir. Bunlardan beşi bildiğiniz üzere; tat alma, koku alma, dokunma, işitme ve görme diğer ikisi ise denge,hareket, kas ve eklem duyusudur. Bunlar ne işe yarar:

Denge ve Hareket Duyusu: İç kulakta yer alır. Vücudun nerede olduğunu algılamasını sağlayan ve bu alan içerisinde vücudun hızını, hareketlerini ve yönünü algılayan ve beyne bilginin ulaşmasını sağlayan duyudur. Bu sistem vücudu dengede tutar. Vücudun duruşunu korumak için en temel şeylerdendir.

Kas ve Eklem Duyusu: Vücudun nerede olduğunu algılar ve beyne söyler. Bunun yanında vücut parçalarının nerede ve nasıl hareket ettiğini beyne iletir. Kısaca vücut farkındalığıdır.

Tat Duyusu: Dildeki alıcılar tarafından işlenerek acı, tatlı, tuzlu, ekşi gibi farklı tatların algılanmasını sağlar.

Koku Duyusu: Burundaki alıcıların işlenmesiyle çevredeki kokuların algılanmasını sağlar.

Dokunma Duyusu: Vücuttaki en büyük organdır. Deride bulunur. Sıcak, soğuk, basınç, ağrı hissederek bunları birbirinden ayırt etmeyi sağlar. Sosyal gelişim açısından oldukça önemlidir.

İşitme Duyusu: Ses dalgalarını dış kulak aracılığıyla algılayarak iç kulağa aktarır ve böylece çevredeki seslerin algılanmasını sağlar.

Görme Duyusu: Işığı alarak retina yardımıyla görmenizi sağlayan önemli bir organdır. Nesneleri, insanları, dünyayı, renkleri tanımayı sağlar.