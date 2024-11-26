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Duyulmasın diye uğraştılar ama nafile! 4 lüks araç bomboş yolda birbirine girdi: Tüm zamanların en pahalı trafik kazası

26.11.2024 10:38
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Bir McLaren Elva, bir Ferrari La Ferrari, bir Ferrari 812 Superfast ve bir Bentley Continental GTC bomboş yolda birbirine girdi. Tüm zamanların en pahalı trafik kazası olarak konuşulan olayda hasar 1.8 milyon İsviçre Frank’ını buldu. Sürücüler Avusturya'da yaşanan bu olay duyulmasın diye ellerinden geleni yapsa da fotoğraflar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşünce tüm dünyanın diline düştü.

Duyulmasın diye uğraştılar ama nafile! 4 lüks araç bomboş yolda birbirine girdi: Tüm zamanların en pahalı trafik kazası

Toplam değerleri yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank'ı olan dört lüks arabanın boş yolda çarpışması gündem oldu. Kaza Avusturya’nın, İsviçre yakınındaki Pfunds dağ yolunda gerçekleşti. Kazada, dünyanın en lüks dört otomobili birden ağır hasar gördü.

GÜNEŞTEN GÖZÜ KAMAŞTI

Kazaya bir McLaren Elva, bir Ferrari La Ferrari, bir Ferrari 812 Superfast ve bir Bentley Continental GTC karıştı. Sözcü'de yer alan habere göre; 10 Kasım’daki kaza, öğleden sonra 14.40 civarında meydan geldi. Kazada, üçüncü sırada giden ve değeri 500 bin İsviçre Frank’ının üzerinde olan Ferrari 812 Superfast sürücüsünün güneşten gözünün kamaşması nedeniyle, dünyada sadece 499 örneği bulunan 4 milyon İsviçre Frank’ı değerinde olan önündeki Ferrari La Ferrari’ye çarptı.

812superfast
Ferrari 812 Superfast

DÖRDÜ BİRBİRİNE ÇARPTI

O da önündeki 1.7 milyon İsviçre Frank’ı değerindeki McLaren Elva’ya çarptı. En arkadaki 300 bin Frank değerindeki 610 beygir gücündeki Bentley de duramayıp önündeki Ferrari Superfast’a arkadan bindirdi. En büyük hasarın 963 beygir gücündeki Ferrari LaFerrari’de olduğu belirtiliyor. Toplam hasarın 1.8 milyon İsviçre Frank’ı olduğu hesaplanıyor.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYA DÜŞÜNCE DUYULDULAR

Yaşları 40 ile 52 arasındaki sürücüler yaralanmadı ve olayın duyulmaması için büyük çaba harcadı. Ancak kazayı gösteren fotoğraf sosyal medyaya düştü.

"AKIL PARAYLA OLMUYOR"

Trafikte gerekli güvenlik mesafesinin korunmamasından kaynaklandığı sanılan kaza, sosyal medyada günlerdir konuşuluyor ve "İşte paranın sağduyuyu alamayacağının kanıtı. Akıl parayla olmuyor. Yetenek de satın alınmıyor. Tamamen delilik. Bu kazanın maliyetini bir ömür çalışsak ödeyemeyiz“ yorumları yapıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Otomobil araba kaza lüks
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