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  4. Duyum alan ekipler çalışma başlattı! Müşteri ararken yakalandı

Duyum alan ekipler çalışma başlattı! Müşteri ararken yakalandı

19.04.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Duyum alan ekipler çalışma başlattı! Müşteri ararken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Akkent Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 68 adet Sikke, 6 adet Mühür, 14 adet Yüzük, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

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Olay ilgili M.E. gözaltına alınırken, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)

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Muğla

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