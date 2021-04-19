Duyum alan ekipler çalışma başlattı! Müşteri ararken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Akkent Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 68 adet Sikke, 6 adet Mühür, 14 adet Yüzük, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olay ilgili M.E. gözaltına alınırken, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)





