Duyunca çıldırdılar! ''Babamızı öldürdüler'' deyip yakmaya çalıştılar

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan Musa Çiftçi, 6 Mart günü evinden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Çiftçi’nin, komşuları Y.E.’nin evine gidip geldiğini, bir süre sonra da yeniden evden çıkıp gözden kaybolduğunu belirledi. Musa Çiftçi’nin parası için evlilik vaadiyle kandırılıp kaçırıldığını öne süren aile, Y.E. ve yakınlarıyla da tartıştı.

'ÖLDÜRÜLÜP, GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI'

Yaklaşık 2,5 aydır kendisinden haber alamayan ailesi, Musa Çiftçi’nin bulunması için bir televizyon programına çıktı. Dün programa bağlanan ve ismini vermeyen bir kişi, Musa Çiftçi’nin öldürüldüğünü ve cesedinin de gömüldüğünü öne sürdü. İddia üzerine Çiftçi’nin çocukları, eşi ve diğer yakınları, E. ailesinin evine taş, sopa, kazma ve kürekle saldırıp, yakmaya çalıştı. Öfkeli kalabalığın evin kapısını kırmaya çalışması, camlarının taş ve sopalarla kırılması, bir mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada evde korkuyla bekleyen E. ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.