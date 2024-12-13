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  4. Duyunca eli ayağı buz kesildi! Kendi acısına ağlarken, dilinden düşenler kahretti: "Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim?"

Duyunca eli ayağı buz kesildi! Kendi acısına ağlarken, dilinden düşenler kahretti: "Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim?"

13.12.2024 13:57
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Antalya’da yaşayan 37 yaşındaki Abdil Koçdemir, mesai arkadaşları tarafından iş yerinde ölü bulundu. Haberi alarak eşinin iş yerine gelen genç kadın, "Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Koçdemir'in en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Duyunca eli ayağı buz kesildi! Kendi acısına ağlarken, dilinden düşenler kahretti: "Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim?"

Kahreden olay, saat 10.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 699 Sokak üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Koçdemir (37) bugün teslim edilmesi gereken siparişleri yetiştirmek için dün gece geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte çalıştı.

'İYİ HİSSETMİYORUM' DEDİ

Mesai arkadaşları çıkan Koçdemir, arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini ancak biraz daha çalışacağını belirtti.

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SABAH SAATLERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen Koçdemir ile en son 04.00 sıralarında telefonda görüşen mesai arkadaşları, sabah iş yerine geldiklerinde bedenini hareketsiz bir şekilde buldular.

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EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen tepki vermeyen Abdil Koçdemir için olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken Koçdemir’in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak iş yerine gelen Abdil Koçdemir’in eşi Gül Koçdemir, eşini görmek istedi. Polis ekipleri yakın bir işletmeye götürdükleri genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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"BEN ÇOCUKLARIMA NASIL SÖYLEYECEĞİM?"

Astım hastası ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Koçdemir’in eşi, hayat arkadaşının ölümüne inanmakta güçlük çekerken, “Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim?” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Abdil Koçdemir’in en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
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