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Düz Dünya Derneği Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

DÜZ Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı düşüncelerin dinlenmesi gerektiğini belirterek verdiği örnekte, 'tüm dünyanın dünya yuvarlaktır teorisine inandığı' sözlerine katılmadıklarını söyledi.

Düz Dünya Derneği Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- DÜZ Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı düşüncelerin dinlenmesi gerektiğini belirterek verdiği örnekte, 'tüm dünyanın dünya yuvarlaktır teorisine inandığı' sözlerine katılmadıklarını söyledi. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini dinlemesi gerektiğini belirterek, derneklerine davet etti.
Adana'da 4 Eylül'de Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin gecesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaparak, "Orta Çağ’da bütün dünya, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı ve 'dünya yuvarlaktır' dedi. Mahkemeye götürdüler ve yine 'dünya yuvarlak' dedi. Kim haklı çıkıyor. Şimdi bütün dünya o adamın teorisine destek veriyor. Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri eleştirmek değil, dinlememiz lazım. Farklı düşündü diye yakalayıp suçlamamıza gerek yok' diye konuşmuştu.
Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğuna dair teorileri kabul etmediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun örneğinin yerinde olmadığını kaydeden Özkan, "Dünyanın tamamı yuvarlak olduğuna inanmıyor. Amerika'da milyonlarca düz dünyacı var. Biz yuvarlak dünya teorisine katılmıyoruz. Kılıçdaroğlu, eğer farklı düşünceleri dinlemek istiyorsa bizi dinlemeli. Kendisine bu konudaki düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Dünyanın gerçekten düz olduğunu kanıtlamamız için kendisini Adana'daki derneğimize davet ediyoruz" dedi.
Özkan, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Türk astronot gönderilmesi teklifine ilişkin de gönüllü olarak uzaya gitmeyi kabul edebileceğini sözlerine ekledi.

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