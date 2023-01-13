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Düz göğüslerini anında büyüten tüyoyu paylaştı! Ameliyatsız meme büyütmek için...

13.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar daha büyük göğüslere sahip olmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Göğüsleri dikleştirmek ve büyütmek için estetik ameliyatlar bulunsa da bu ameliyatlara gerek kalmadığını gösteren bir TikTok kullanıcısı göğüslerine evde bir anda büyüttü. Paylaşılan videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Düz göğüslerini anında büyüten tüyoyu paylaştı! Ameliyatsız meme büyütmek için...

Küçük memelere sahip kadınlar göğüslerini etkili bir şekilde büyütecek çözüm yolları arıyorlar. Memeyi daha büyük göstermek için çeşitli iç çamaşırları, egzersizler ve bakım yağları bulunuyor. TikTok'ta bir yaşam tarzı içeriği yaratıcısı olan Lily, düz memelerini nasıl büyüttüğünü gösteren bir video yayınladı.

@lilypaddie how i gat my fake body! #fyp #hacks #boobhacks #fashion #brahacks ♬ B.O.T.A. (Baddest Of Them All) - Eliza Rose & Interplanetary Criminal

Influencer, sonuçlara kıyasla daha düz olan göğsünü göstermek için kırmızı bir atlet giydi. "Göğüslerimi bundan buna nasıl dönüştürebilirim" dedi. Ardından, sütyensiz ve dolgusuz göğsünün nasıl göründüğünü gösterdi. Sonra dolgusuz normal bir spor sutyeni giydi. Bir sonraki seviye, dolgulu bir push-up sütyendi, bu ona destek verdi, ancak daha önce gösterdiği şekilde değildi.

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Son olarak sütyenin içinde tüylü çoraplar ve dolgulu bir push-up sütyen kullanarak inanılmaz sonuçlar aldığını gösterdi. İnsanlar düşüncelerini paylaşmak için yorumlara gitti. Bir yorumcu, "Aslında buna ihtiyacınız yok. Tüm fiziğin orantılı ve güzel." dedi.


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