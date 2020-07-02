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Düz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, otomobilin yakıtı bitince bir otoparkta bırakıp kaçtılar.

Düz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bırakıp kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çalıntı ihbarı yapılan otomobili bir süre takip eden asayiş ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine aracı bir otoparkta kapıları açık ve sahte plaka takılı halde buldu.

Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden kriminal polisleri, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını ve yakıtının bittiğini fark etti. Ekipler, çalıntı araçta parmak izi araştırması yaptı.

Çalıntı olduğu belirlenen araç sahibine teslim edilirken, kaçan zanlıların güvenlik kameralarından tespitine çalışılıyor.

İHA

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