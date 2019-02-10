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“Düz paket uygulaması hayati önem yaşıyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, düz paket uygulamasını desteklediklerini belirterek, kararın bir an önce uygulanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.
9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Diğer hastalıklarda olduğu gibi hasta yerilmeden, eleştirilmeden, ötekileştirilmeden bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Sigara bağımlıları içtikleri için cezalandırıldıklarını düşündürecek uygulamalarla yardım alma şansından uzaklaştırılır, bırakma çabalarının desteklendiği uygulamalarla kazanılır” dedi.
Düz paket uygulaması ile ilgili yapılan kanun değişikliği kararını desteklediklerini ifade eden Bayram, “Bu kararın uygulanması ile ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkması hayati önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, yüzde seksen beşinden az olmamak üzere, tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve yazılı uyarılar konulacaktır. Markanın yazı karakteri ve boyutu ise tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacaktır. Paketlerin üzerinde markanın logosu bulunmayacaktır. Düz paket uygulamasının tüketimi azalttığı bilimsel verilerle doğrulanmıştır” diye konuştu.

“Halkın sağlığı tütün endüstrisinin çıkarlarından değerlidir, korunmalıdır”
Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da, tütün endüstrisinin birçok ülkede vergi ayrıcalıklarından, vergi indirimlerinden ve mali yardımlardan faydalanmakta olduğunu kaydederek, “Yeni sigara, nargilelik tütün mamulü ve hatta dumansız tütün ürünleri, nikotin salıveren sistemler geliştirerek, sigaranın zararlarını azaltma kandırmacası ile aslında arzın büyümesine ve tüketimin artmasına neden olmaktadır. Tütün endüstrisinin kendi paylaşımlarından öğrenildiği üzere bu endüstri dünyada ticaretin önemine inananları etkilemiş, ülkelerin ekonomi, sanayi, ticaret, maliye, tarım bakanlıklarında üretim, istihdam, vergi katkısı kavramlarını kullanarak ilişkiler kurmuştur. Sağlık sadece Sağlık Bakanlıkları ile sınırlı değildir, endüstrinin diğer bakanlıklarla ilişkilerinin halkın sağlığına olumsuz etki yapacağı düşünülmektedir. Bu, tütün endüstrisinin görünmeyen sinsi yüzüdür” ifadelerini kullandı.

“Sözde içmeyenlere jest yapılıyor”
Dilektaşlı, kapalı alanlarda sigara içenlere yapılan ayrı bölmeleri de eleştirerek, “Sözde içmeyenlere jest yaparmış gibi sigara içenlere ayrı bir bölme yapılacağı iddiası, artık herkesin bildiği pasif içiciliğin kanser yaptığı, solunum yolu hastalıkları, tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, hatta doğumsal sorunlara yol açtığı bilgisini, yani malumun tekrar ilanını gerektirir” dedi.

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