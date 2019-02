“Düz paket uygulaması hayati önem yaşıyor”

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, düz paket uygulamasını desteklediklerini belirterek, kararın bir an önce uygulanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Diğer hastalıklarda olduğu gibi hasta yerilmeden, eleştirilmeden, ötekileştirilmeden bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Sigara bağımlıları içtikleri için cezalandırıldıklarını düşündürecek uygulamalarla yardım alma şansından uzaklaştırılır, bırakma çabalarının desteklendiği uygulamalarla kazanılır” dedi.

Düz paket uygulaması ile ilgili yapılan kanun değişikliği kararını desteklediklerini ifade eden Bayram, “Bu kararın uygulanması ile ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkması hayati önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, yüzde seksen beşinden az olmamak üzere, tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve yazılı uyarılar konulacaktır. Markanın yazı karakteri ve boyutu ise tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacaktır. Paketlerin üzerinde markanın logosu bulunmayacaktır. Düz paket uygulamasının tüketimi azalttığı bilimsel verilerle doğrulanmıştır” diye konuştu.