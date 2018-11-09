"Düz paket uygulaması, sigara satışındaki artışı durdurabilecek bir adım"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, Türkiye'de sigara satışının son 5 yıldır düzenli biçimde artığına ve 2017'de 105 milyar adet sınırını aştığına işaret ederek, "düz paket" uygulamasının, bu artışı durdurabilecek bir adım olduğunu belirtti.

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, sağlık alanında düzenlemeler içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan "düz paket" uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Tütün ürünleri için gündeme gelen "düz paket" uygulamasının, paketlerin ön ve arka yüzleri için standart renk, punto, uyarıcı mesajların bulunması olduğuna değinilen açıklamada, Avustralya'da 2012'den itibaren hayata geçirilen "düz paket" uygulamasının tütün kontrolü konusunda başarılı bir uygulama olarak tüm dünyanın dikkatini çektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "düz paket" uygulamasının en önemli özelliğinin, tütün ürünlerinin paketlerle yaptığı dolaylı reklam yoluyla tüketiciyi etkileme kapasitesini önlemek olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi: