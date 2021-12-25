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Düz traktörü 4x4 haline getirdi! Değeri 100 bin TL: Başka modeli yok

25.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, motor ustası Murat Uludağ, düz traktörleri ekipman ekleyerek 4x4 çift çeker haline getiriyor. Uludağ, bunu 50 bin lira karşılığında yaptığını, traktörün değerinin ise en az bu şekilde 100 bin lira civarında arttığını söyledi. 45 yıldan beri bu işi yaptığını söyleyen Uludağ, ''Ne marka olursa olsun düz traktörleri 4x4 yapıyorum. Dingili, direksiyon kısmı tamamen bana ait. Direksiyon kutusunu sıfır koyuyorum, beyin değişiyor'' dedi.

Düz traktörü 4x4 haline getirdi! Değeri 100 bin TL: Başka modeli yok

Balıkesir Gönen Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren motor ustası ve tornacı 57 yaşındaki Murat Uludağ, ilginç çalışmalarıyla tanınıyor. Uludağ, daha önce motoru ve şasisi dışında bütün parçalarını kendi imkanlarıyla toplayarak bir traktör yaptı.

Bunu haricinde ceviz fidesi sökme makinesi, tomruk yükleme makinesi de yaparak kendini geliştiren Murat Uludağ, bu defa ikinci el düz traktörleri 4x4 hâle getiriyor. Murat Uludağ, şu anda 15-20 yaşlarında dört adet düz traktörün sadece şasi, lastik ve jantlarını satın alarak, diğer ekipmanlarını ise kendisi tasarlayıp 4x4 çift çeker hâline getirdi. Uludağ, bunu 50 bin lira karşılığında yaptığını, traktörün değerinin ise en az bu şekilde 100 bin lira civarında arttığını söyledi.

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MARKASI FARK ETMİYOR

Murat Uludağ, "45 yıldan beri bu işi yapıyorum, ne marka olursa olsun düz traktörleri 4x4 yapıyorum. Dingili, direksiyon kısmı tamamen bana ait. Direksiyon kutusunu sıfır koyuyorum, beyin değişiyor, şanzımanı değiştiriyorum. Üç yıldır yaptığım dört traktör sorunsuz çalışıyor, çekerinden ön takımına kadar çok önemli" dedi.

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BAŞKA MODELİ YOK

Murat Uludağ, piyasada şu an yaptığı düz traktörün 50-60 bin lira olduğunu, bu yaştaki bir traktörün 4x4 modelinin olmadığını sözlerine ekledi.

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(İHA)

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Balıkesir
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