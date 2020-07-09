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Düz vites ama debriyajı yok: Karşınızda Hyundai Venue!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Hyundai, Hyundai Venue ile tüm dikkatleri üzerine çekecekmiş gibi duruyor. Zira, Hyundai'nin düz vitese sahip otomobili Hyundai Venue'nin önemli bir farkı var; Bu otomobil düz vitesli olmasına rağmen herhangi bir debriyaja ihtiyaç duymuyor. Peki sol ayağınızı rahatlatacak otomobil Hyundai Venue özellikleri ile neler sunuyor?

Düz vites ama debriyajı yok: Karşınızda Hyundai Venue!

Düz vitesli otomobil kullanıcıları bir şeyden çok şikayet ediyor; sol ayaklarından. Zira, özellikle İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde insanlar debriyaja basmaktan sol ayağında sızım sızım ağrılar hissedebiliyor. Fakat Hyundai Venue, düz vitesten vazgeçemeyen şoförlerin bu ağrılarına bir çare olacakmış gibi görünüyor.

HYUNDAİ VENUE DE SADECE GAZ VE FREN VAR

Hyundai, Hyundai Venue adındaki otomobilini görücüye çıkarttı. Bu otomobilin en büyük özelliklerinden biri yukarıda da bahsettiğimiz üzere debriyajsız şanzımanı. Hyundai'nin iMT (Intelligent Manuel Transmission) olarak adlandırdığı sistem sayesinde geleneksel bir vites topuzu sunan Hyundai Venue, pedal kısmında ise sadece gaz ve frene yer veriyor. Peki otomobil debriyajsız vitesi nasıl sunuyor?

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VİTES DEĞİŞİMİNİ HİSSEDİYOR

Autocar Hindistan'ın haberine göre otomobilin vites kolu içerisinde bazı sensörler var. Bu sensörler sayesinde Hyundai tarafından geliştirilen şanzıman kontrol birimi (TCU) şoförün vites değiştireceği zamanı anlıyor. Sürücü vites değiştireceği zaman hidrolik yapıdaki eyleyiciye sinyal gönderen TCU, aslında şoför yerine debriyaja kendisi basıyor. Böylece vites değişimi sorunsuzca gerçekleştiriliyor.

HİNDİSTAN TRAFİĞİNE ÖZEL ÇÖZÜM

Hyundai Venue'nin üretilmesinin en büyük sebebi Hindistan trafiği. Zira, Hindistan'da trafik İstanbul'dan kat kat daha yoğun, karmaşık ve yorucu bir halde. Bu yüzden Hintli müşterileri memnun etmek isteyen Hyundai'nin, Hyundai Venue'ye böyle bir çözüm eklediği söyleniyor. Hyundai Venue 1 litrelik T-GDI motoruyla uyumlu bir şekilde satışa sunulacak. Otomobilin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

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