Düz vites ama debriyajı yok: Karşınızda Hyundai Venue!

Düz vitesli otomobil kullanıcıları bir şeyden çok şikayet ediyor; sol ayaklarından. Zira, özellikle İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde insanlar debriyaja basmaktan sol ayağında sızım sızım ağrılar hissedebiliyor. Fakat Hyundai Venue, düz vitesten vazgeçemeyen şoförlerin bu ağrılarına bir çare olacakmış gibi görünüyor.

HYUNDAİ VENUE DE SADECE GAZ VE FREN VAR

Hyundai, Hyundai Venue adındaki otomobilini görücüye çıkarttı. Bu otomobilin en büyük özelliklerinden biri yukarıda da bahsettiğimiz üzere debriyajsız şanzımanı. Hyundai'nin iMT (Intelligent Manuel Transmission) olarak adlandırdığı sistem sayesinde geleneksel bir vites topuzu sunan Hyundai Venue, pedal kısmında ise sadece gaz ve frene yer veriyor. Peki otomobil debriyajsız vitesi nasıl sunuyor?

VİTES DEĞİŞİMİNİ HİSSEDİYOR

Autocar Hindistan'ın haberine göre otomobilin vites kolu içerisinde bazı sensörler var. Bu sensörler sayesinde Hyundai tarafından geliştirilen şanzıman kontrol birimi (TCU) şoförün vites değiştireceği zamanı anlıyor. Sürücü vites değiştireceği zaman hidrolik yapıdaki eyleyiciye sinyal gönderen TCU, aslında şoför yerine debriyaja kendisi basıyor. Böylece vites değişimi sorunsuzca gerçekleştiriliyor.