Düz yolda ilerleyen iki otomobil neye uğradığını şaşırdı! Dereye uçan otomobillerin üzerinde yardım beklediler

Zeytinburnu’ndaki kaza, saat 01.00 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu, Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla Edirne istikametinde ilerleyen ve plakası alınamayan bir otomobil, Veliefendi-Güngören sapağında aynı istikamette seyir halindeki başka otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir otomobile çarptı.

İKİ OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, iki otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından köprü üzerinde bulunan korkulukları devirerek dereye uçtu. Dereye uçan otomobillerde bulunan 2'si kadın 4 kişi, otomobillerin üzerine çıkarak yardım bekledi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEREDEN ÇIKARDI

Otomobillerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 4 kişinin o anları, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin üzerine çıkan 4 kişiyi merdivenle dereden çıkardı. Kontrolleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAZEDELER ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kazazedeler, sağlık kontrolünün ardından otomobillerinin çıkarılması için yapılan çalışmaları yakından takip eti. Otomobillerin dereden çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntüleyen kazazedeler, otomobillerde bulunan özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kazaya neden olan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

(DHA)

