Düzce 2. Kabak ve Kestane Şenliği başladı

Kent Konseyi Başkanı Dilber: “3 gün boyunca herkesi bekleriz”

Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Ali Dilber, kabak ve kestaneyi tatmak isteyenlerin 3 gün boyunca şenliklere beklediklerini ifade etti. Düzce Kent Konseyi Başkanı Dilber, "Düzce kabağı bizim bölgemizde zaten meşhur. Ülke çapında bu işin bilinmesi için geçen sene birincisi yapılmış. Bu sene de Düzce kabağı ve Düzce kestanesini de ekleyerek hem coğrafi olarak hem konum olarak tescilini yapabilmek için festivalini yaptık. Seneye ekim ayında yapmak sureti ile sabitlemek üzere planımızı yaptık. Geçen sene de tam zamanında yapılamamış bu sene de tam zamanında yapılamadı. Seneye tam olarak üçüncüsünü kestanenin ve kabağın olduğu mevsimde yapacağız. Kalabalık coşku ile bunu yapıyoruz. Bu 3 gün boyunca devam edecek. Kabak ile ilgili her türlü figür var. Baklavası var, çorbası var her çeşidi var. Kabağı sevenler ve kestaneyi seven herkesi buraya bekliyoruz. Ülke çapında bununla ilgili tanıtma yapmak istiyoruz. En azından ucuna yetiştirebilmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Halkımızda buna destek verdi güzel bir şenlik olacağını düşünüyorum. 3 gün boyunca Düzce kabağını ve kestanesini merak edenleri şenliklerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.