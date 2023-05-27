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  4. DÜZCE 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Düzce seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak

DÜZCE 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Düzce seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak

27.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce seçim sonuçları canlı ve anlık olarak, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan oy verme işlemi sonrası Mynet'ten anbean takip edilebilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle yarın yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Peki 28 Mayıs Düzce seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte Düzce seçim sonuçları canlı takip ekranı

DÜZCE 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Düzce seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak

Düzce seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip edilebilecek. Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde seçmenler sandığa gidip oy kullanacak. Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean incelenecek. Birçok kişi internette "28 Mayıs Düzce seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorularını araştırıyor. İşte Düzce seçim sonuçları ekranı...

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Düzce seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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düzce seçim sonuçları

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