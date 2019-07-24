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Düzce "afet bölgesi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği: - "17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür"

Düzce'nin, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

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Düzce 'afet bölgesi' ilan edildiDüzce 'afet bölgesi' ilan edildi
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afet bölgesi Düzce sel

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