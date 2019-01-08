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Düzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, yetiştiği humuslu toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı. Özellikle tadını bilenler, pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer illerden Düzce’ye gelmeye başladı.

Düzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yetiştiği humuslu toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı. Özellikle tadını bilenler, pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer illerden Düzce’ye gelmeye başladı.
Düzce'nin bal kabağına son dönemde ilgi artmaya başladı. Humuslu topraklarda yetişen ve kendisine özgü aromasıyla tanınan bal kabağının üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek hazırlanan tatlısı, rağbet görüyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, "Yıllardır kabak yetiştiriyorduk, fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladı. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark edildi. Bu bölgeyi ziyarete gelenlere sipariş verilmeye başlandı" dedi.
'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KENDİSİNE HAS AROMASI'
Yalçın, Düzce kabağının kendine özgü aroması olduğunu dile getirerek, "Düzce kabağının özelliği, baktığınız zaman hepsi kabaktır ama pişirdiğiniz zaman o lezzet, tat ve aromayı hepsi vermez. Düzce kabağı aroma açısından lezzetli, aranan bir tat olmaya başladı. Kabak sevenler tükettiklerinde farkı görmeye başladı" diye konuştu.
İyi ürün alabilmek için iklim şartlarının uygun olması gerektiğini belirten Mustafa Yalçın, kabağın yetiştirme sürecini de anlattı.
'YİYENLER BİR DAHA YİYOR'
İşlettiği restoranda kabak tatlısı yapan Cezmi Kambur, "Düzce kabağının çok eski yıllara dayanan bir lezzeti vardır. Düzce'ye has topraklarda yetiştiği için lezzeti, aroması kendinde olan bir ürünümüzdür. Kabağı, tahinle, pekmezle, fındıkla, manda kaymağıyla süslüyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. İl dışından gelen çok müşterimiz var. Çok beğeniliyor" dedi.
'KABAK ÇOK FAYDALI BİR TATLI'
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, "Kabağımız verimli Düzce ovasında en yüksek verime sahip. Çiftçilerimize destek amaçlı Düzce'de bir festival yaptık. Festival çok ilgi gördü ve kabak fiyatlarında da iyileşme oldu. Üreticilerimiz ve bizler çok memnun olduk. Gerçekten kabak çok faydalı bir tatlı. İçerisinde yağ yok, un yok. Tamamen kendi aromasıyla, birazcık şeker katarak üzerine kaymak, pekmez, fındık tahin gibi ürünleri katarak, doğal, zevkle yenecek bir ürün. Herkesi Düzce'ye, Düzce'nin kabak tatlısını yemeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Düzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştıDüzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştıDüzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştıDüzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı

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