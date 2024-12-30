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  4. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den yeni yıl mesajı: İklimimiz sevgi ve barış olsun

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den yeni yıl mesajı: İklimimiz sevgi ve barış olsun

30.12.2024 16:27
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2025 yılına sayılı günler kala yeni yıl için temennilerini ilettiği bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, ülkemizin ve dünyanın gündeminde önemli olayların yaşandığı 2024 yılının ardından yeni yılda felaketlerin yaşanmadığı, sevgi ve barış ikliminin hakim olduğu bir 2025 yaşanması ümidine dikkat çekti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den yeni yıl mesajı: İklimimiz sevgi ve barış olsun

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 2025 yılı için yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “2024 yılında dünya ve ülke gündemimizde savaşları ve kayıpları konuşmaya devam ederken bir çok önemli olaya da şahitlik ettik. Kuzey’de yaşanan gerginlik, İsrail’in durmak bilmeyen saldırıları ve mazlum Filistin’in işgal altındaki esareti devam ederken Türkiye olarak bölgedeki gücümüz ve garantör sıfatımız sayesinde özellikle Ortadoğu’da önemli gelişmeler yaşanmasına vesile olduk.

Bu yıl Suriye’de 60 yıldan fazla devam eden Baas Rejimi ve 13 yıllık iç savaşın ardından sona ermesinden, bölgedeki terör örgütlerinin güçlerinin kırılmasına kadar doğu sınırlarımızda güvenlik seviyelerimizi arttırdık. Ülkemizin topyekun büyük bir gelişme atağına girmesi açısından bu gelişmeler büyük önem arz etmektedir.

2024 yılı ülkemiz için birçok ilk’e imza attığımız yıl oldu. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı Uluslar arası Uzay İstasyonu’na göndererek uzay ve astronomi konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Öte yandan en önemli savunma sanayi kuruluşlarımızdan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında vatandaşlarımızı ebediyete uğurladık.

Dünya ve ülkemizin gündeminde bu gelişmeler yaşanırken yerelde ise bizim için en önemli konu; 5 yıldır sürdürdüğümüz belediye başkanlığı seçimlerinde Düzceli hemşehrilerimizin yeniden güvenoyunu kazanarak görevimize devam ettiğimiz Yerel Seçimler
oldu. 2025 yılı itibari ve önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecimiz boyunca tıpkı bugüne kadar olduğu gibi tek amacımız Düzce’mize her şeyin en güzelini kazandırmak ve inşa etmek olacak.

2024 yılında ülkemizde ve dünyada acısı ve tatlısıyla birçok gelişmeyi geride bırakırken ümidimiz artık insanlığın üzerinde sevgi, huzur ve barış ikliminin hakim olmasıdır. 2025 yılında tek temennimiz Aziz Millet’imizin afetsiz, savaşsız, daha refah ve mutlu bir hayat sürmeleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle her bir vatandaşımız için huzur ve mutluluk içinde hatırlayacağı bir 2025 yılı diliyorum. Allah
vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi korusun, yeni yılınız kutlu olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
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