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  4. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü böyle duyurdu! "İstanbul'un suyuna kanalizasyon atığı karışıyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü böyle duyurdu! "İstanbul'un suyuna kanalizasyon atığı karışıyor"

18.01.2025 20:59
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen Deresi'ne kanalizasyon atıklarının boşaldığı noktada incelemelerde bulunup, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadığını öne sürdü. Özlü, "Kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Düzce’nin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü böyle duyurdu! "İstanbul'un suyuna kanalizasyon atığı karışıyor"

Düzce Belediye Başkanı AK Partili Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen deresinin geçtiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İSKİ'nin taahhütlerini yerine getirmediğini iddia eden Başkan Özlü, dereye kanalizasyon sularının boşaldığı alandaki kirliliğe tepki gösterdi.

Yaşanan kirliliğin İstanbul'da yaşayan 18 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Başkan Özlü, "Burası sadece bir örnek, merkez ve ilçelerin kanalizasyon hatları, İstanbul’a ham içme suyu sağlayan Melen Deresi’ne karışıyor, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı. Konuralp bölgesindeyiz. Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi’ne boşaldığını ifade etmiştim. Vidanjörden değil kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce’nin ilçelerinin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü İstanbul Düzce
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