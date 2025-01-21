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  4. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Ekrem İmamoğlu'na 'Melen Çayı' yanıtı!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Ekrem İmamoğlu'na 'Melen Çayı' yanıtı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2025 00:19
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İstanbul'un yüzde 36 içme suyunu karşılayan Melen Çayı alarm mı veriyor? Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 'İstanbul'un suyuna lağım suları karışıyor' diyerek görüntüleri paylaşmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Çayı'na, kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını reddetmişti. Özlü'den Ekrem İmamoğlu'na 'Melen Çayı' yanıtı geldi. İşte detaylar...

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Ekrem İmamoğlu'na 'Melen Çayı' yanıtı!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ne lağım suları karıştığını söylemişti.

İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 36'sı Düzce'den Melen Çayı vasıtasıyla geliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Çayı'na karışan kanalizasyon atıklarını görüntülemişti. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu iddiaları redddetmişti.

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"İBB'NİN BAŞINDAKİ ZAT BU KONUYU SİYASALLAŞTIRIYOR"

Düzce Belediye Başkanı Özlü, sosyal medyasından yaptığı açıklamayla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Özlü, "İBB’nin başındaki zat bu konuyu siyasallaştırıyor, kişiselleştiriyor. Bu siyasal bir konu değil. Bu bir çevre ve sağlık sorunu.

2019-2024 yılları arasındaki 5 yılda Düzce Su Havzasına yapılan yatırımların toplamı İSKİ toplam yatırımlarının % 1.77’si.

Zekatı bile değil.

İBB’nin başındaki zatı ve İSKİ’yi sorumlu davranmaya Düzce Su Havzasındaki yatırımlarını 2025 yılında tamamlamaya davet ediyorum.

Çünkü 2018 de başlayan süre 2024’te doldu.

Ayrıca, Düzce Belediyesi’nin mevcut Arıtma Tesisine baskın yaparak, açık aramayın, bizi tehdit etmeyin. O tesisi de geçmişte İSKİ yaptı.

Ama siz 5 yılda bu tesise bir çivi çakmadınız!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Faruk Özlü
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