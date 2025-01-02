Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den yeni bir düzen kurmaya çalışan Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi önerisi geldi. Devrik lider Beşar Esad sonrası yeniden bir ülke inşa etmeye çalışan Suriyeliler için dikkat çeken önerilerde bulunan Özlü, Suriye için uygun ve devlet modelinin 'Türkiye modeli' olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özlü, bu modeli ise 7 maddede özetledi:

Adı; "Suriye Cumhuriyeti", kısa adı “SC",

2.Meclisi; "Suriye Millet Meclisi" kısa adı "SMM",

3.Anayasası; Suriye şartlarına göre uyarlanmış Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

4.Milleti; etnik ve mezhep temelinden bağımsız tanımlayan eşit vatandaşlık hakkı ve bağı,

5.Yapısı; üniter devlet yapısı,

6.Sistemi; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

7.Demokrasisi, çok partili bir meclis yapısı.