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  4. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi

02.01.2025 08:26
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61 yıllık Baas rejimini deviren ve yeni bir sayfa açan Suriyeliler, şimdi de yeni bir ülke düzenini inşaa etmek istiyor. Yeni dönemde Suriye için dikkat çeken 'Türkiye Modeli' önerisi önerisi geldi. 7 maddede bu yeni modeli özetleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Yeni yılda yeni dönem Suriye’si için en uygun ve doğru devlet modeli bu" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den yeni bir düzen kurmaya çalışan Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi önerisi geldi. Devrik lider Beşar Esad sonrası yeniden bir ülke inşa etmeye çalışan Suriyeliler için dikkat çeken önerilerde bulunan Özlü, Suriye için uygun ve devlet modelinin 'Türkiye modeli' olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özlü, bu modeli ise 7 maddede özetledi:

  1. Adı; "Suriye Cumhuriyeti", kısa adı “SC",

2.Meclisi; "Suriye Millet Meclisi" kısa adı "SMM",

3.Anayasası; Suriye şartlarına göre uyarlanmış Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

adad

4.Milleti; etnik ve mezhep temelinden bağımsız tanımlayan eşit vatandaşlık hakkı ve bağı,

5.Yapısı; üniter devlet yapısı,

6.Sistemi; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

7.Demokrasisi, çok partili bir meclis yapısı.

hgf

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü suriye Düzce
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