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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu! Şam, Girne ve Halep için 'kardeş şehir' teklifinde bulunacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.01.2025 17:08
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Düzce Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Biz derin bir tarihin, kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Gönül ve vicdan coğrafyamız Türkiye sınırlarının çok ötesinde. Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında; Şam, Halep, Girne'yi Düzce'miz ile kardeş şehir yapmak için karar teklifinde bulunacağım" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu! Şam, Girne ve Halep için 'kardeş şehir' teklifinde bulunacak

Düzce Belediye meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Faruk Özlü toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özlü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz derin bir tarihin, kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Gönül ve vicdan coğrafyamız Türkiye sınırlarının çok ötesinde.

faro

"ŞAM, HALEP, GİRNE'Yİ DÜZCE'MİZ İLE KARDEŞ ŞEHİR YAPMAK İÇİN TEKLİFTE BULUNACAĞIM"

Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında; Şam, Halep, Girne'yi farklılıkları bir arada ahenk içinde yaşatan Düzce'miz ile kardeş şehir yapmak için karar teklifinde bulunacağım. Düzce'mize üç yeni kardeş geliyor. Hayırlı olsun"

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Düzce
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