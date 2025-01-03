Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü duyurdu! Şam, Girne ve Halep için 'kardeş şehir' teklifinde bulunacak

Düzce Belediye meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Faruk Özlü toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Özlü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Biz derin bir tarihin, kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Gönül ve vicdan coğrafyamız Türkiye sınırlarının çok ötesinde.
Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında; Şam, Halep, Girne'yi farklılıkları bir arada ahenk içinde yaşatan Düzce'miz ile kardeş şehir yapmak için karar teklifinde bulunacağım. Düzce'mize üç yeni kardeş geliyor. Hayırlı olsun"
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