Düzce Belediye Başkanı Özlü o görüntüleri paylaştı: "Bu kanalizasyon ve lağım suyu İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor"

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ve İSKİ'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 36'sının Düzce Havzası'ndan temin edildiğini belirtti.

"BU NASIL BİR PLANLAMADIR?"

İstanbul'un yıllık su tüketiminin 1 milyar 795 milyon metreküp olduğunu bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bunun 650 milyon metreküpü Düzce'den. Yani toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36'sı Düzce'den. İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar 297 milyon lira. Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon lira. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır?"

Özlü, İBB ve İSKİ'ye Düzce yatırımlarını süratle tamamlama çağrısında bulunarak, "Ey İstanbullular, içme suyunuza Düzce'nin kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bilginiz olsun." ifadesini kullandı. Özlü paylaşımında "Bu kanalizasyon ve lağım suyu (Düzce Konuralp Bölgesi) önce Melen’e, Melen’den de İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor." ifadelerini de kullandı. (AA)

Sevgili İstanbullular;



Bu kanalizasyon ve lağım suyu (Düzce Konuralp Bölgesi) önce Melen’e, Melen’den de İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor.



Bilginiz olsun. pic.twitter.com/aKrIIsMfw0 — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) January 16, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır