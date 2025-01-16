HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce Belediye Başkanı Özlü o görüntüleri paylaştı: "Bu kanalizasyon ve lağım suyu İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor"

Düzce Belediye Başkanı Özlü o görüntüleri paylaştı: "Bu kanalizasyon ve lağım suyu İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor"

16.01.2025 23:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), yatırımlarını tamamlama çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlü, "Bu kanalizasyon ve lağım suyu (Düzce Konuralp Bölgesi) önce Melen’e, Melen’den de İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü o görüntüleri paylaştı: "Bu kanalizasyon ve lağım suyu İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor"

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ve İSKİ'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 36'sının Düzce Havzası'ndan temin edildiğini belirtti.

AA-20250116-36765749-36765748-DUZCE_BELEDIYE_BASKANI_OZLUDEN_IBB_VE_ISKIYE_MELEN_HAVZASI_YATIRIMLARINI_TAMAMLAMA_CAGRISI

"BU NASIL BİR PLANLAMADIR?"

İstanbul'un yıllık su tüketiminin 1 milyar 795 milyon metreküp olduğunu bildiren Özlü, şunları kaydetti:
"Bunun 650 milyon metreküpü Düzce'den. Yani toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36'sı Düzce'den. İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar 297 milyon lira. Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon lira. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır?"

Özlü, İBB ve İSKİ'ye Düzce yatırımlarını süratle tamamlama çağrısında bulunarak, "Ey İstanbullular, içme suyunuza Düzce'nin kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bilginiz olsun." ifadesini kullandı. Özlü paylaşımında "Bu kanalizasyon ve lağım suyu (Düzce Konuralp Bölgesi) önce Melen’e, Melen’den de İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor." ifadelerini de kullandı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu!

ABD'nin kararına sert tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi..."

ABD'nin kararına sert tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi..."

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı! Valilikten sahte içki tehdidine karşı yeni önlemler

İki il arasında diri fay tespit edildi! Uzmanlar özellikle o bölge için endişeli

İki il arasında diri fay tespit edildi! Uzmanlar özellikle o bölge için endişeli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.