Düzce Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Faruk Özlü seçildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Faruk Özlü seçildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Düzce Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Faruk Özlü kazandı. Faruk Özlü, mevcut belediye başkanı AK Parti'li Dursun Ay'ın yerine seçildi.

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de, Düzce'de doğdu. Makine yüksek mühendisi Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Özlü, İspanya'da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi; Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda mühendis, uzman, proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Özlü, müsteşar vekilliği de yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca yürütülen önemli bütün projelerde görev alan Özlü, 25. ve 26. dönemlerde Düzce milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babası Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevi de yaptı.