HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını gönderdi

Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını gönderdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan Düzce Belediyesi, ikinci yardım tırını bölgeye gönderdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklama, Düzce'nin depremi çok iyi bilen illerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin 1999 yılında deprem yaşadığını anımsatan Özlü, "Depremin acılarını çok iyi biliyoruz. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Bu ikinci tırımız. Dün akşam Pütürge Belediye Başkanımız aradı. İlk giden tır için teşekkür etti. Şimdi ikinci tırımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak depreme dayanıklı olmayan bütün binaları gecikmeden yıkacaklarının bilgisini veren Özlü, ihtiyaca göre Malatya ve Elazığ'a yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Hatay’da trafik kazası: 5 yaralıHatay’da trafik kazası: 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronovirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronovirüs paniği! 12 kişi koronavirüs hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin uyarısı!

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.