Düzce Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Düzce Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Belediye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede bir ilin mensupları olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ile gerçekleştirilen toplantıda yapılacakları kararlaştırdıklarını belirten Gösterişli, "Düzce halkından yardım talebinde bulunduk. Vatandaşların bununla ilgili bize de çok müracaatları oldu. Sağ olsun, Düzce, bu konuda çok duyarlı ve hayra çok sıcak bakan bir memlekette yaşıyoruz. Onun için şanslıyız." diye konuştu.

Gösterişli, yardım kampanyası kapsamında iki tırın meydanda bekletildiğini dile getirdi.

"Bu akşam toplanan yardımları acilen Elazığ'a göndereceğiz." diyen Gösterişli, şunları ifade etti:

"Bu çalışma pazar akşamına kadar devam edecek. Pazartesi ya da salı günü veya gelişmelere göre yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Orası soğuk olduğu için battaniye ve gıda ürünlerinin toplanması için organizasyon yapacağız inşallah."

Gösterişli, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin de kampanyaya destek için iki tır tahsis ettiğini sözlerine ekledi.

Düzce Gençlik Merkezi üyeleri de kampanyaya destek için hazırladıkları malzemeleri tırlara yükledi.

