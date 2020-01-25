HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Düzce Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Düzce Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Belediye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede bir ilin mensupları olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ile gerçekleştirilen toplantıda yapılacakları kararlaştırdıklarını belirten Gösterişli, "Düzce halkından yardım talebinde bulunduk. Vatandaşların bununla ilgili bize de çok müracaatları oldu. Sağ olsun, Düzce, bu konuda çok duyarlı ve hayra çok sıcak bakan bir memlekette yaşıyoruz. Onun için şanslıyız." diye konuştu.

Gösterişli, yardım kampanyası kapsamında iki tırın meydanda bekletildiğini dile getirdi.

"Bu akşam toplanan yardımları acilen Elazığ'a göndereceğiz." diyen Gösterişli, şunları ifade etti:

"Bu çalışma pazar akşamına kadar devam edecek. Pazartesi ya da salı günü veya gelişmelere göre yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Orası soğuk olduğu için battaniye ve gıda ürünlerinin toplanması için organizasyon yapacağız inşallah."

Gösterişli, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin de kampanyaya destek için iki tır tahsis ettiğini sözlerine ekledi.

Düzce Gençlik Merkezi üyeleri de kampanyaya destek için hazırladıkları malzemeleri tırlara yükledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladıTürkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı
Yangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştüYangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştü
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Depremzede Düzce yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Elazığ'daki deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya’da hasar gören evler boşaltılıyor

Yetkililer uyardı, evler boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem anları saniye sanyie kamerada

Depremde korku dolu anlar

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.