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  4. Düzce D-655'te heyelan! Büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Düzce D-655'te heyelan! Büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

27.03.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolunda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan karayolu, trafiğe kapatıldı.

Düzce D-655'te heyelan! Büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "D-655 Akçakoca- Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökme meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. Akçakoca’dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametine, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Düzce

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