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Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 02:33 | Son Güncelleme

Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.04’te merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

sondepremler

(İHA)

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