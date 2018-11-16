Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 verilerine g\u00f6re, saat 23.04\u2019te merkez \u00fcss\u00fc D\u00fczce\u2019nin G\u00f6lyaka il\u00e7esinde 3.4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nDeprem \u00e7evre il\u00e7elerden de hissedildi. \nSON DEPREMLER\n\n(\u0130HA)Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan \u00fcn\u00fcn\u00fc ikiye katlad\u0131! Kilosu 600 TL'ye ula\u015ft\u0131K\u00fcrk sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn gen\u00e7 tasar\u0131mc\u0131lar\u0131 \u0130stanbul'da yar\u0131\u015ft\u0131Konya'da aniden bast\u0131ran kar, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalad\u0131
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