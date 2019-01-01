Alınan bilgiye göre, Hacıyeri köyünde Muhammed Doğan'a ait ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ilk fark eden vatandaşlardan biri, havaya ateş açarak yangını köylülere haber verdi.

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyeleri, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sıçramaması için çevredeki binalara su sıktı.

Köylülerin desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle söz konusu 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

EVDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KÖYLÜLER KURTARDI Yanan binanın zemin katından gelen sesler üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşlar, yaralı olduğunu gördükleri köpeği kurtardı.

Öte yandan, alevlerin fark edilmesinin ardından komşularının uyarısıyla dışarı çıkan Muhammed Doğan, eşi Gülhan, çocukları Fidan, Mert ve Hasan Doğan ile annesi Şeyime Doğan ise olayı yara almadan atlattı.

Alevleri ilk fark eden vatandaşlardan Tahsin Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçerken söz konusu binada çıkan yangını gördüğünü söyledi.