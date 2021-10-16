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  4. Düzce'de alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Düzce'de alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

16.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce TEM Otoyolu’nda içinde 4 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araçta bulunanların erken tahliye olmasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Olay, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ç. yönetimindeki iki katlı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

ARAÇTA BULUNANLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Dumanları fark eden sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, panikle dışarıya çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sebebiyle otoyolda trafik bir süre durdu. Yangının kontrol altına alınmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Yangın sebebiyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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yangın Düzce
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