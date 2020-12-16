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  4. Düzce'de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce'de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

16.12.2020 18:53 | Son Güncelleme:
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Düzce'de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisinin son paylaşımı ise yürek burktu.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre Düzce’den İstanbul istikametine seyir halinde olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi’ne ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrasında otomobilde bulunan 19 yaşındaki Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki Huriye Yıldız ile Fatma Yıldız’ın da yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Çilimli istikametinden Düzce istikametine geçmek isteyen otomobil, yeşil ışığın yanması ile yola çıkıyor. Görüntülerin devamında ise seyir halinde olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi’ne ait ambulans, kavşağa çıkan otomobile çarparak savruluyor.

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Kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Cansu Gümüş’ün ise kazadan dakikalar önce sosyal medya hesabından yeğenleri ile son fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen genç kızın babası ise sinir krizleri geçirdi.

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