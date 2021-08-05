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Düzce'de anaokulda skandal görüntü! Soruşturma başlatıldı

05.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Düzce'de anaokulda skandal görüntü! Soruşturma başlatıldı

Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü A.K. açıklama yapmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

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