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Düzce'de aşırı yağış köprüleri yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın olumsuz etkilediği Kaynaşlı ilçesinde taşan Asar Deresi, Darıyeri Yörükler köyünün ulaşımını sağlayan köprüleri yıktı. Bazı araçlar ise su dolan alt geçitlerde kaldı.

Düzce'de aşırı yağış köprüleri yıktı

Özellikle Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Darıyeri Yörükler köyünün merkezle bağlantısını sağlayan köprüler yıkıldı. Darıyeri Yörükler köyü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu, Şehit Sabrı Altınbaş Meslek Lisesi’ni merkeze bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar mağdur oldu. Öğrenciler okullarına giden köprünün yıkılması nedeniyle okullarına gidemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Evleri Darıyeri Yörükler köyünde olan ve sabah işten çıkan vatandaşlarda geri dönmek zorunda kaldı.

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Daha öncede yağan aşırı yağmurlarda yıkılan köprü Kaynaşlı Belediyesi tarafından onarılarak ulaşıma
açılmıştı.

Diğer taraftan Otoyol bağlantı yolunun altından geçen ve yine Darıyeri Yörükler köyüde D-100 bağlantısı olan alt geçitte sular altında kaldı. Altgeçidi su basması nedeniyle ulaşım kesilirken bası araçlarda sular içinde kalan alt geçitte mahsur kaldı.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Düzce Aşırı yağışlar

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