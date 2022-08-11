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  4. Düzce'de balı fazla kaçıran ayı komalık oldu! Hayvanı taşıyan çiftçiden ayıya: Az yeseydin

Düzce'de balı fazla kaçıran ayı komalık oldu! Hayvanı taşıyan çiftçiden ayıya: Az yeseydin

11.08.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de balı fazla kaçıran ayı hastanelik oldu. Hayvanın bayıldığını fark eden çiftçiler ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Düzce'de balı fazla kaçıran ayı komalık oldu! Hayvanı taşıyan çiftçiden ayıya: Az yeseydin

Olay Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi.

BAL KOMASINA GİRDİ

Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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Hayvanı taşıyan kişiler ayılara yönelik olarak, ''Bal mı tuttu seni, az yeseydin balı'' şeklinde yorumlarda bulundular.

(İHA)

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Düzce
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