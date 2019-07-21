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Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Düzce'de Uğurlu köyünde sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Düzce sel

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