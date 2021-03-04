Düzce'de darp edilen 2 kadının imdadına polisler yetişti

Olay akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli şahıslarla alkol almaya başladı.

CAMİİ ŞADIRVANINA GİZLENDİLER

Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi. İki kişi şadırvanda gizlenen kadınları bularak darp etti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

