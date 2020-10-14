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Düzce'de dehşet evi! Kız arkadaşını kalbinden kendisini de kafasından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 21:43 | Son Güncelleme

Düzce’de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti.

Düzce'de dehşet evi! Kız arkadaşını kalbinden kendisini de kafasından vurdu

Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KIZ ARKADAŞININ KALBİNE ATEŞ ETTİ

Kemal Anıl Şenol (30) isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın (25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol’u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (İHA)

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