DÜZCE'DE DEPREM! 3 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Düce'nin Gümüşova ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

DÜZCE'DE KORKUTAN DEPREM

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bu sabah 07.59’da bir deprem daha meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem yerin 14.2 km altında gerçekleşti.

Depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenilirken her hangi bir hasara neden olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ (3 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel

2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel

2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel



