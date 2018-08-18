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Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 00:41 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Adem Ayaz Yağlı idaresindeki 81 EJ 817 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören mevkisinde, Fatih Silahlı yönetimindeki 81 AF 670 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Yaylı ve Silahlı ile araçlarda bulunan Seçil Kaya, Serap Gültekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

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