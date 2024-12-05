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Düzce'de feci kaza! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu... 3 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 09:30
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Düzce’de dehşet veren bir kaza yaşandı! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil Karaca Deresi’ne uçtu, takla attı! Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Karaca Deresi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden 81 ABR 043 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle derede yuvarlandı.

Düzce'de feci kaza! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu... 3 kişi yaralandı

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Karaca deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.C.G. idaresindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Karaca deresine uçarak takla attı.

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DEREYE GİRİP ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar dereye inerek yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kazada araç içerisinde bulunan sürüdü S.C.G., C.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol kalabalığın dağıtılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Otomobil dere kaza
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