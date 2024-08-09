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Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Yaralılar yol kenarında yatarak ambulansı bekledi

09.08.2024 07:15
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Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 25 kişi yaralanırken, yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Yaralılar yol kenarında yatarak ambulansı bekledi

Düzce'deki Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Sinop’a gitmekte olan Muhammed Çaylak yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Çağatay Kaçan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

25 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü Muhammed Çaylak ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırdı.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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