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  4. Düzce'de feci ölüm! Elektrikli bisiklet sürücüsü TIR'ın altında kaldı...

Düzce'de feci ölüm! Elektrikli bisiklet sürücüsü TIR'ın altında kaldı...

29.06.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) isimli vatandaş, TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazanı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Düzce'de feci ölüm! Elektrikli bisiklet sürücüsü TIR'ın altında kaldı...

Kaza saat 17.00 sıralarında D-655 Karayolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Turgay Veli yönetimindeki 41 AGL 001 plakalı TIR önünde aniden sol şeride geçen elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı’ya çarptı. Kazada, Adalı TIR’ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Adalı’nın cenazesi morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, elektrikli bisiklet sürücüsünün TIR’ın önüne geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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